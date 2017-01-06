﻿60蚊任食任飲 外國年輕人最愛 旺角茶餐廳變蘭桂坊

旺角一間食品極之普通的茶餐廳，一到夜晚清一色都是外國遊客，主要來自各大專院校的交流生及背包客。該店之所以聞名，原來是店主多年前曾收留一名外國青年，好事傳千里，吸引大量外國青年撐場，更為老闆累積了半億身家。



《東周刊》記者早前訪問這間位於旺角的「康樂茶餐廳」，追查下得悉有關秘聞。據一名舊夥計指，原來餐廳老闆王樹球（阿王），一次應朋友要求，收留了一名已身無分文的年輕外國背包客，向青年提供免費食宿。該青年回國後，向朋友大讚阿王慷慨好人，在一傳十，十傳百下，在外國人圈子中傳開。



大部份外國青年都是經朋友或網友介紹而來，芬蘭交換生Antti表示，只要六十元就可以任飲任食，啤酒更無限量供應，比一般酒吧便宜，而來港前更有人特意推介這間茶餐廳。



茶餐廳平日午市與其他的無異，但一到夜晚便有大批外國年輕人幫襯，餐廳員工見客人坐定，便由廚房拿出幾大碟炸春卷、咖喱角、黑椒牛柳等食用。



餐廳老闆阿王全晚穿梭各枱，與食客交談，全場熱鬧如身處蘭桂坊。



不過因為食客太多，且霸佔公眾地方開餐，餐枱很多時開到通往奧海城的行人天橋出入口位，引起市民不便，早前更有人投訴報警，警員到場查問及警告；餐廳樓上的街坊也有微言。



薄利多銷 身家半億



每晚大量人流加上汽車聲，令人無法入眠，旁邊的商戶亦不滿人流增加，阻礙其客人出入。



餐廳如此薄利多銷，老闆阿王的身家，估計已過半億。《東周刊》翻查資料，阿王曾分別於○七及一一年，兩次參與區議會選舉，其中一一年更有大量外國青年替他助選，該刊早前要求訪問阿王，希望由他親述其茶餐廳特色，但遭婉拒，阿王表示「只想低調做生意」​。