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﻿涉偷車巴漢 警署逃脫終被捕

2017-01-06 列印
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　　屯門警署（見圖）發生走犯事件！前晚十時許，一名二十三歲巴基斯坦藉男子因涉嫌偷車，遭警員押到杯渡路屯門區總部及分區警署羈留室內，其間沒有鎖上手銬。該名疑犯趁警員不為意時，竟推開玻璃門從正門逃走。警方發現隨即在後追趕，窮追三百米至屯門公園，終將男子制服。警方之後在其身上檢獲少量氯胺酮，以涉嫌從合法羈押逃脫及藏毒將之拘捕。

　　警方表示十分重視事件，並指有既定程序處理被羈留人士，將循多方面調查本案及作出檢討，以防同類事件重演。
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