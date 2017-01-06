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﻿屯門地盤工潮 下周五前付欠薪

2017-01-06 列印
　　二十多名地盤工人因不滿「有汗出無糧出」，昨到屯門「滿名山」地盤外集會，抗議外判商明記建築無理解僱逾百名幕牆工人，更拖欠逾百萬元工資及代通知金近一個月。

  工會代表外判商展開談判，明記建築澄清公司非刻意拖糧，只是二判遠東鋁質工程在計算十二月工資時出錯，故需與遠東商討，雙方其後達成共識。

  遠東表示將於下周五前支付所有欠薪，而明記則會支付代通知金。
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