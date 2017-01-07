﻿20歲患罕見心肌炎 前港足小將 急求心續命

熱愛足球的二十歲「大隻仔」池志燊，曾擔任香港青少年足球代表隊守門員，一心大專畢業後投考紀律部隊追尋理想，惜天意弄人，去年突然患上急性心肌炎，心臟功能嚴重受損，只餘常人的十分之一，須藉人工心臟協助治療，惟隨時出現感染和併發症令病情惡化。志燊媽媽昨天一度淚灑人前，公開呼籲捐心，盼兒子重獲健康。



就讀香港科技專上學院體育基礎文憑一年級的池志燊，是個熱愛足球和健身的「大隻仔」，曾入選香港U15和U17青少年足球代表隊，司職守門員。他曾向媽媽透露，畢業後想投考紀律部隊，追尋理想。



去年十一月中，志燊出現咳嗽、血痰等徵狀，向私家醫生及中醫求診無改善，兩周後更出現下肢水腫；他後來前往東區醫院急症室，證實患上心肌炎，上月更因病情惡化轉送瑪麗醫院深切治療部，須植入外置的人工心臟協助治療。



已裝人工心臟



志燊媽媽指，志燊自小未嘗大病或手術，他最初得悉自己病危大受打擊，情緒波動，目前已逐漸接受及面對。她透露，志燊每日叮囑她帶同球鞋到醫院讓他穿着，期盼有天可再踏球場，「佢真係好想好番，好想踢番波」，家人必會百分百支持志燊，陪他堅持下去。



談及兒子病況，志燊媽媽一度落淚，懇切呼籲O+血型的有心人捐出屍心，為兒子續命。據知，志燊昨早原本想親自出席記者會，呼籲有心人捐心，無奈病情反覆，傷口疼痛，最後只好留在病房休養。



瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，仍未掌握志燊患心肌炎的原因，估計是白血球不正常地走進肌肉組織所致，類似病例每兩三年才出現一次，非常罕見，但年輕病人身上常急速惡化，相信志燊的心臟功能已不可逆轉，須盡早換心才有康復機會。