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﻿警用金屬探測器尋贓物

2017-01-07 列印
　　金條劫案發生至今約一個多月，賊人處理贓物方法一直成謎。新界北總區重案組總督察溫啟銘相信，被捕疑犯被不法集團利用銷贓，每次售出金條後，均能獲得金價一成作為報酬。若以本次為例，估計疑犯可賺逾六萬港元運費，但據悉其近來屢遭買方壓價，故實際報酬可能較少。

　　溫啟銘又形容，犯人在運送及收藏金條時「好小心」。在運金期間，犯人會混入人群，多乘搭交通工具，甚至身着的衣服，亦會縫上暗袋收藏金條，以求逃過警方法眼。

　　溫直言，在疑犯寓所內的搜查行動相當困難，因金條本身只有一部電話大小，而疑犯在收藏時，會先用白紙及膠紙將金條包起，再將之放在全新電話盒或紙巾盒中，讓其看起來不像失物。另外，疑犯亦將金條散落在全屋不同角落，故即使探員有金屬探測器等工具，仍要花大量時間才能覓得金條所在位置。
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