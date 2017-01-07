特首選戰備受關注，《星島日報》引述消息指，被視為下屆特首熱門人選之一的政務司司長林鄭月娥已確定在下周四（十二日）宣佈辭職，並已經組成立由前行會成員兼西九文化董事局副主席夏佳理牽頭的競選團隊，她昨天出席立法會時，沒有回應有關參選的提問。有議員質疑，西九故宮館項目是為她參選鋪路，林鄭強調自己「為官三十多年」，只希望為香港多做事。
「為官三十多年只冀為港多做事」 林鄭下周四辭職
特首選戰備受關注，《星島日報》引述消息指，被視為下屆特首熱門人選之一的政務司司長林鄭月娥已確定在下周四（十二日）宣佈辭職，並已經組成立由前行會成員兼西九文化董事局副主席夏佳理牽頭的競選團隊，她昨天出席立法會時，沒有回應有關參選的提問。有議員質疑，西九故宮館項目是為她參選鋪路，林鄭強調自己「為官三十多年」，只希望為香港多做事。
20歲患罕見心肌炎 前港足小將 急求心續命
熱愛足球的二十歲「大隻仔」池志燊，曾擔任香港青少年足球代表隊守門員，一心大專畢業後投考紀律部隊追尋理想，惜天意弄人，去年突然患上急性心肌炎，心臟功能嚴重受損，只餘常人的十分之一，須藉人工心臟協助治療，...
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涉債務糾紛街頭動武 陸豐30男槍戰七被捕
廣東陸豐發生街頭槍擊事件，約三十名男子疑日前因債務糾紛在街頭混戰，期間現場傳出槍聲，警方接報到場，各人落荒而逃，警員發現六名傷者，各人送院治療後並無性命危險，警方已成立專案組調查案件，至今已拘捕七名涉...
2017-01-07
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新年首演習 東京消防廳表演「攀雲梯」
東京消防廳昨日在江東區有明舉行新年首次消防演習會，當局派大批消防員、消防車、直升機、消防輪作消防、救援訓練，吸引大批民眾到觀看。而活動焦點是「攀雲梯」，多名江戶消防紀念會成員，穿着江戶時代消防員服飾，攀上靠人力支撐的竹梯上，做出各種驚險動作，恍如雜技表演。據悉，該項表演由江戶時代一直延續至今，目的是提醒民眾注意防火。
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啟德1號折實642萬入場
中國海外旗下的「港人港地」住宅啟德1號（II）日前正式開價，首批125個單位，折實平均呎價17,589元，發展商提供最多14.5%折扣，1房戶折實約642.4萬元入場，最快下周開售。 中國海外地產董事...
2017-01-07
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隔夜拆息曾升至歷史高位 離岸人幣回軟 恒指升46點
離岸人民幣連升兩日後，亦回軟近1%。離岸價報6.8534，轉弱0.95%，每百港元兌人民幣周四跌破88元，跌至87.8，但昨日已回升，最新報88.37。在岸價（CNY）報6.89235，轉強兩日後回軟0.72%，仍高過離岸價。港股走勢受人幣帶動，昨日未見有方向，恒指收報22503點，漲46點或0.21%。 離岸人民幣隔夜拆息昨日由38厘急升至61.333厘，接近一年高位，重現去年1月12日中央教訓沽空炒家的經典一幕，聯同中資行將隔夜拆息推高至66.8厘歷史最高位，不過，及後拆息大幅回軟。財資公會網站顯示，由1周至1年長短息全面上升，1周拆息由17厘升至24.7厘，2...
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世足先生大熱 造勢戰
國際足協頒獎禮下周一舉行，世界足球先生大熱C朗拿度今晚西甲皇家馬德里主場對CF格蘭納達前，豪言延續過去聯賽十鬥該支魚腩入十球的勇態造勢。為公為私，C朗今仗勢領軍大勝，讓球主客和讓三球「主勝」去馬。（now632台今晚8:00直播） C朗去年帶領「銀河艦隊」摘下歐聯和世界冠軍球會盃，又替葡萄牙勇奪歐洲國家盃，獲捧為本年度世界足球先生頂頭大熱。這名三十一歲射手上場西班牙盃作東3:0大勝西維爾一戰休息，今仗復出將帶同上月奪取的金球獎獎座亮相，同時豪言要為國際足協頒獎禮造勢：「一六年是完美的一年，我希望在一七年保持這勢頭，贏盡所有錦標。」 逢頒獎禮前必拼 此子西甲近十次鬥格...
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直航關島 古村大探秘
位處西太平洋上的關島（Guam），雖已日趨現代化，可是當地人仍努力保存自家的查莫洛文化，其中以隱於Talofofo紅樹林的一帶最為原始，早前HK Express開通關島直航航線，正是見識這個古老航海民...
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平住過節 贍養費慳住使 江希文帶女喪玩
2014年，47歲的江希文（Liz）與大她20年的資深大律師胡漢清分手時，曾為女兒胡永悅（Natalie）的撫養權及生活費對簿公堂，江希文更以自己冇經濟能力為由一直住在男方的沙宣道大宅，至去年10月才...
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巴士的點評——夾息300厘的故事
投資市場往往出人意表。去年年頭人民幣匯價大插，到年尾，外資大行談人民幣走勢時，人人都估今年人民幣少則插5%，多則插7%。這種估中無獎的遊戲，結果一過年就走向反面。 今年開局，人民幣未有大插，到周三、周四大幅夾上，兩日升2.6%，破了兩日升幅紀錄。這次人民幣反彈，是阿爺有部署的夾倉行動。每年年初人民幣匯價之所以有大跌壓力，主要是國民每年有五萬美元的兌換外匯限額，當他們預期人民幣會下跌，由於怕遲些換匯會蝕底，自然不會等到年底才換，人人都搶在年初把人民幣換成外匯。 中國有近14億人口，即使小部份人這樣做，也隨時超過1億人。每人換5萬元便有5萬億美元的沽盤，即使再打個折扣，只有十分...
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閘中尋寶——心慷慨四班過客
第七場四班千四米，葉廄的「心慷慨」今季兩戰皆交出極強後勁，上仗直路上仍不規矩，修正後才僅僅追回一席殿軍。上周五此駒由潘頓主試一課泥地閘，該課刻意加戴頭眼罩，早段懶性已減，沿途貼欄走規改善。此駒有中上班馬腳法，且陣上加速力甚強，應非四班可留之馬，今仗有配備幫助值得看好。 第十場二班千六米，摩廄的「明月青天」名氣甚大，於澳洲由華禮納訓練，且為上年度昆士蘭打吡亞軍，而頭馬「鷹雄」早前已在港初出即勝。「明月青天」於十月初才作快工夫，十一月初由祈普敦試直路閘，早段起步不快，沿途居中檔，按韁走勢輕鬆步法均速，應是愈長愈好之馬。 上月中「明月青天」與明日同場的廄侶「美麗傳承」同試直路閘，...
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