﻿「為官三十多年只冀為港多做事」 林鄭下周四辭職

特首選戰備受關注，《星島日報》引述消息指，被視為下屆特首熱門人選之一的政務司司長林鄭月娥已確定在下周四（十二日）宣佈辭職，並已經組成由前行會成員兼西九文化董事局副主席夏佳理牽頭的競選團隊，她昨天出席立法會時，沒有回應有關參選的提問。有議員質疑，西九故宮館項目是為她參選鋪路，林鄭強調自己「為官三十多年」，只希望為香港多做事。



特首選戰備受關注，《星島日報》引述消息指，被視為下屆特首熱門人選之一的政務司司長林鄭月娥已確定在下周四（十二日）宣佈辭職，並已經組成立由前行會成員兼西九文化董事局副主席夏佳理牽頭的競選團隊，她昨天出席立法會時，沒有回應有關參選的提問。有議員質疑，西九故宮館項目是為她參選鋪路，林鄭強調自己「為官三十多年」，只希望為香港多做事。