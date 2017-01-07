﻿故宮博物館早有計劃 公眾諮詢非「補鑊」

西九文化區興建香港故宮文化博物館，引起外界爭議。政務司司長林鄭月娥出席立法會內務委員會的特別會議，為事件解畫。她透露，設立博物館的構思早於前年由故宮博物院院長單霽翔主動提出，強調即將進行的公眾諮詢並非「補鑊」，而是早有計劃。



林鄭指，前年九月應單霽翔的邀請出席活動時，單高度表揚香港策展的方法，問到西九有沒有地方興建一個展館長期展出故宮的文物，她形容，當時覺得是非常好的主意，而且有些異想天開，但「以一貫希望為香港做事的性格」，回港後探討建館的可能性，同年十二月以書面方式向中央提出建議，並於去年獲馬會同意批出三十五億元。



反應正面 毋須道歉



對於有泛民議員質疑政府事件沒有諮詢，她指，與北京簽訂《備忘錄》前必須保密，否則難以成事，而且「非常之樂意、願意以一個最透明度高的方法，和大家交代」，又強調即將進行的公眾諮詢並非「補鑊」，而是原本計劃的一部份。



會計界（公共專業聯盟）議員梁繼昌質疑工程未經招標，使直接委聘嚴迅奇為博物館的建築師。林鄭承認「是一個比較特殊的做法，但這不是完全在建築界不會發生的做法」，又指嚴有很多大型項目的經驗，對西九了解，熱愛文化藝術，如非委任他，不可能於二○二一年完成工程，二○二二年開館。她又指，消息公佈後收到的反應正面，亦收到多位海外專家祝賀，不認為需要道歉。



馬會昨晚發表聲明，強調透過慈善信託基金捐出建設費用，基於故宮項目是一個既獨特又有意義的藝術文化項目，可讓廣大市民受惠，也符合其長久以來支持藝術文化的政策，又強調，馬會一直按照嚴謹程序，審視及評估每項捐款申請。



