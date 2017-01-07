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﻿拾巨款無人認領 的哥發「新年財」

2017-01-07 列印
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　　「地上執到寶」，有人堅持路不拾遺，一名的士司機網民在網上社交平台facebook的士司機群組聲稱，早前在的士車廂拾獲一袋載滿至少六疊五百港元紙幣的紙袋（見圖），交予警方後無人認領，該袋物件便歸於該名的士司機，並說「原來好心真係有好報喎」。

　　網民「Wong Ching」昨日凌晨在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文並上載相片，顯示該袋載有巨款的紙袋。不過，有網民質疑事件真偽，要求發文者上載報案紙。
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