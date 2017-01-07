﻿醫管局公院年度報告 明愛手術表現包尾

公立醫院近年面對人手不足，水平備受質疑。醫管局公佈年度「手術成效監察計劃」報告，在十七間設有外科部門的公立醫院中，明愛醫院（見圖）在預約及緊急手術表現遜色「包尾」，而屯門醫院在緊急手術表現出色，但預約手術則連續第二年被評為表現遜色「包尾」。



醫管局公佈二○一五至一六年度報告，各公立醫院共進行逾二萬二千宗大及超大型手術，其中緊急手術佔五千六百八十二宗，整體死亡率為百分之五點六，較上年度的百分之六點六有所下降；而預約手術則佔一萬九千八百多宗，死亡率為百分之零點四，與上年度相同。



明愛屯院死亡數字較高



眾多醫院中，以實際與預期死亡比例計算，明愛醫院及屯門醫院的實際死亡數字較預期高，表現最差。預約手術方面，醫管局原預期明愛及屯門醫院的相關死亡人數約四人及六人，但最終有八人及十人死亡，實際與預期死亡比例分別達一點九八及一點六三。



緊急手術方面，屯門醫院表現最佳，但明愛醫院則該年度原本預期相關死亡人數為十三至十四人，但最終有二十二人死亡，實際與預期死亡比例達一點六二。



醫管局指外科護士不足



醫管局手術成效監察計劃總監賴寶山指，明愛醫院外科護士人手不足，建議加強資深醫生支援，增加術後護理及夜巡次數，而屯門醫院手術室空間緊張，近年緊急手術數目上升，需調撥手術室先做緊急手術，導致有非緊急手術需延遲做，可能影響手術成效。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌估計，明愛醫院表現遜色，可能與近年曾經擴建，新聘的醫護人員需要時間培訓、與團隊磨合有關，加上資深醫生流失，認為醫管局建議加強資深醫生支援是合理做法。他又指，屯門醫院預約手術表現正在改善中，反映醫管局近年擴充醫院手術室等措施有成果。