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﻿失控婦抱三歲兒企跳獲救

2017-01-07 列印
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　　深水埗發生母親攬子企跳事件。昨早近八時，一名二十九歲姓關婦人突然情緒失控，竟抱著三歲兒子，衝上荔枝角道三百九十六號一幢大廈的五樓天台意欲輕生，關婦二十六歲胞妹發現後大驚報警，消防趕抵現場時，關婦一隻腳已跨出圍牆，其間險象環生，懷中幼子亦不禁哇然大哭，幸消防乘關婦不備，將她救回安全位置，母子一同獲送院檢驗（見圖）。警方經調查後，相信事件無可疑，案件列企圖自殺處理。
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