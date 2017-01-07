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﻿追截違規七人車 警隱形戰車失事撞兩傷

2017-01-07 列印
■肇事現場地下留有煞車痕跡。
■隱形戰車車頭損毀。
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        警車追截不成反被炒！警方昨晨駕駛一輛隱形戰車巡邏，在天水圍發現一輛七人車違例落客，正欲上前截查之際，不料對方竟踩油逃走，雙方隨即展開追捕戰。惟駛至青山公路時，七人車忽衝前攔截隱形戰車，致其失控撞壆，兩名警員受傷，需送院治理。案件列作瘋狂駕駛，警方正追緝該名涉事司機歸案。

        事發昨凌晨約一時半，其時新界北警區交通警員駕駛一輛隱形戰車，巡經天水圍天恒邨，卻發現一輛七人車違例在雙黃線落客，遂上前截查，詎料七人車司機見狀，竟踩油逃走，警方隨即尾隨追捕，雙方先後在元朗公路、大欖隧道及青山公路風馳電掣，其間險象環生。

　　至青山公路青龍頭段迴旋處時，七人車突然高速衝前攔截隱形戰車，令其失控撞上路牌及石壆，隱形戰車車頭損毀，車上兩名警員受傷，需送院治理，七人車則趁機逃去無蹤，事件現列瘋狂駕駛，交荃灣刑事調查隊跟進。
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