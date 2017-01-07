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﻿染H7N9禽流感 六旬漢不治

2017-01-07 列印
　　一名六十二歲有長期病患男子，本周四確診感染H7N9禽流感，在仁濟醫院深切治療部留醫，延至昨晨四時許不治。他上月中曾往廣州增城，自元旦起出現發燒、咳嗽、呼吸困難等病徵，並曾在東莞一所醫院留醫。

　　該名男病者本周初曾於東莞一所醫院留醫，其後自行出院經羅湖返港，到仁濟醫院急症室求醫並確診感染H7N9禽流感。他入院時報稱，最近並無接觸禽鳥，亦無到過街市。

　　本港過去三周，共出現三宗確診人類感染H7N9禽流感的個案，當中首宗個案的七十五歲男病者早前不治。
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