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﻿曾蔭權涉貪案周一續審

2017-01-07 列印
■曾蔭權由夫人曾鮑笑薇陪同到場。
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　　前行政長官曾蔭權涉貪污案昨完成第三天審訊，曾蔭權早前已否認全部控罪，案件延至下周一續審，預計需時二十天。

　　曾蔭權夫婦昨午近兩時乘七人車抵達法院，曾鮑笑薇未有入庭，而曾蔭權胞妹曾璟璇則首度進入庭內旁聽。主審法官陳慶偉已表明，案件將遴選九名陪審員列席，並下令傳媒暫只准報道被告面對的控罪內容、控辯雙方大狀及律師團隊的姓名，以及曾蔭權的保釋條件等。
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