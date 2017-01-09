﻿兩女一危一嚴重 街馬七跑手送院

昨天霧霾襲港，加上冬天很溫暖，氣溫達攝氏二十五度，令參加第四屆「全城街馬」跑手特別吃力，全日有三百三十名參賽者身體不適或受傷，七人送院，其中兩人要接受深切治療，情況分別嚴重及危殆。有選手批評賽道路窄人多，補給站一度「斷水」。



本屆「AXA安盛香港街馬@九龍2017」與以往不同，新增了「三十二點一九五公里賽事」，選手由啟德郵輪碼頭出發，途經觀塘、牛頭角、九龍灣、觀塘繞道，再跑出九龍東；「半馬拉松」及「十公里賽事」增設新路段。大會發言人指，昨日共有一萬一千四百三十九名市民參加，參賽人數為歷屆最多。



36歲女跑手中途突暈倒



三項賽事分別於昨早七至八時開始，開賽未幾，即有選手身體不適。一名三十六歲姓王女子於近八時半跑至觀塘繞道近巧明街時突然暈倒，其他選手見狀報警，她被送入醫院。大會發言人指，全日共有三百三十七名參賽者感到不適或受傷，其中四女一男（年齡介乎十五至五十七歲）送入聯合醫院治理，三人情況穩定，惟一名三十六歲女子及另一名三十歲女子需入住深切治療病房，情況分別危殆及嚴重。另有兩名男子被送伊利沙伯醫院治理，其中一人已出院。大會發言人強調，現場急救站人手充足，所有求助個案已於第一時間獲處理。



高溫風勢弱 不利運動員散熱



賽後有跑手批評，指賽道路窄人多，途中不時要停下，補給站一度無飲用水供應，迫使選手要再跑數公里到下一個補給站。浸會大學體育學系副教授雷雄德表示，在攝氏二十五度跑馬拉松，可說是高溫，加上風速不高，跑手難以散熱。他續指，街馬路段多急彎，有肌肉疲勞問題的跑手，容易仆倒或扭傷。他提醒市民，不要為達成個人最佳紀錄而勉強自己，而主辦單位有責任將賽事風險降到最低，例如預先計算賽道人流、設置路牌、工作人員提醒前方路面變化等。