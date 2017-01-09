﻿西九管理局半年前 已委嚴迅奇提設計概念

西九建故宮館計劃疑團多多，港府被揭於賽馬會同意捐錢前，已委託建築師嚴迅奇開展設計工作，有關前期設計費用未知是否由公帑支付；若嚴迅奇未收費用就提供詳細設計圖則，則涉嫌違反業界指引。議員、學者和業界均批評建館一事不符程序。主事的政務司司長林鄭月娥昨出席公開活動時，未回應傳媒提問。



西九管理局日前承認，去年六月委託嚴迅奇就西九故宮館開展設計工作，惟馬會去年十月才同意就項目捐款三十五億元。《傳真社》昨晚引述建築界人士報道，指考慮項目規模，若由嚴迅奇率領兩名建築師及兩名繪圖員，從事研究及設計工作達半年之久，收費最少涉數百萬元。



報道指，若嚴迅奇在未收取這筆費用下，就提供詳細設計圖則予西九管區局，涉嫌違反業界指引；相反，若嚴迅奇收取了前期設計費用，政府須交代費用由誰支付，是否涉公帑。不過嚴迅奇及其建築師事務所、政務司長辦公室，以及西九管理局均未確切回應《傳真社》的查詢。



身兼西九管理局董事局主席的林鄭月娥，昨早出席馬拉松活動時致辭指，希望在不久的將來，參加者能由九龍東跑到九龍西，「因為大家都知道，在九龍東和九龍西都有一些新的建設」，部份參加者一度向她發出噓聲。她昨未回應傳媒追問，亦未回應她將於本周四辭職參選特首的報道。



立法會監察西九文化區聯合小組委員會副主席陳淑莊指，西九管理局早於去年六月委任嚴迅奇做前期準備，質疑林鄭月娥所指，放棄大型表演場地和興建故宮文化博物館無關是「講大話」。中大文化管理碩士課程主任何慶基批評，設計顧問的委任過程「好有問題」，管理局不應將設計權交給別人前已有概念。