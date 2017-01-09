﻿故宮壁前現「坦克車」

港鐵證實，於昨早約十時半發現該處行人輸送帶扶手上被人貼上坦克車貼紙，隨即派人清理，並加緊巡邏。港鐵表示，明白及尊重市民表達意見，但希望乘客可作配合，共同創造舒適乘車環境。根據《港鐵附例》，任何人不得在港鐵內張貼任何標語或物品，違例者最高可被罰款五千元及監禁三個月。
康文署上周耗資一百五十八萬元，在香港站貼出由著名故宮文化工作者趙廣超設計、介紹故宮建築及歷史的大型海報，被形容為「故宮壁」。署方強調大型海報「是展覽不是廣告」，展期至本月二十四日為止。
華北和華中廣泛地區受霧霾籠罩，污染空氣隨風南下，昨天霧霾殺入香港，多區空氣污染「爆錶」！東涌、銅鑼灣、屯門及荃灣等空氣最污濁，微細懸浮粒子PM2.5一度飆升至每立方米逾百微克。環保署指，本港受背景污染...
2017-01-09
內地鄭州最近一名護士，除了照顧病人生理，更關注到病人的心理需要。她為一名「斷腿男孩」繪畫漫畫，鼓勵他積極接受治療，病人現時已經出院，不過護士的畫作就在網上瘋傳。該名護士表示沒有想過漫畫能在網上走紅，更強調「斷腿男孩」未痊瘉，希望網民不要打擾他。 這名護士名為丁妙文，為鄭州市中心醫院高新區醫院手足顯微外科護士。去年八月，有一名男孩曉航在高速公路上出車禍撞斷了腿，轉到丁妙文所屬的醫院，在曉航住院期間做了好幾次手術，丁妙文指他特別堅強，忍着疼痛，讓她特別感動。因此決定以畫漫畫的方式為曉航打氣。丁妙文總共為曉航畫了八幅漫畫，她指，「他如果出現不舒服的情況，或者一兩天情緒不太...
2017-01-09
英國御林軍外表莊嚴，但其實亦有溫情的一面。英國四歲男童斯科特（Marshall Scott）日前扮作「小御林軍」到溫莎堡慶祝生日，其中一名御林軍步操完後特意和他合照，網民大讚可愛。 斯科特日前打扮成...
2017-01-09
受新年長假期因素影響，九龍站上蓋豪宅的睇樓活動減少，導致二手氣氛淡靜，12月份錄14宗成交，而11月份錄得18宗，其中君臨天下及漾日居均有業主叫價態度軟化，吸引買家入市；而凱旋門更錄得特色單位易手，作...
2017-01-09
恒指上周累計上漲503點或2.29%，分析認為過往的1月升市效應未必在今年出現，主要因為環球經濟未見到有明顯刺激因素，加上農曆新年臨近，投資者會繼續部署新一年投資策略，所以1月投資氣氛會繼續審慎。 港股美國預託證券（ADR）上周五窄幅上落。美國聯儲局最新披露議息紀錄顯示，暗示當局仍需觀望美國候任總統特朗普的施政，令外界對美國加息預期降溫，對於港股預期，英皇證券研究部總監陳錦興指，雖然聯儲局的鴿派消息，有助港股短期造好，但預計農曆新年之前，市場仍會維持審慎投資氣氛，令到往年的1月升市效應在今年未必出現。他估計恒指今周會在22000點至22800點之間爭持。 上周美股杜...
2017-01-09
華倫西亞繼教練柏蘭迪利離任後，周六再有體育總監比亞捷跳船，今晚西甲作客同樣剛換帥的包尾大幡奧沙辛拿，可謂難兄難弟。奧沙辛拿和蝙蝠軍團各自射手沙治奧李安和洛迪高摩連奴近期同樣腳風平平，今場不妨冷敲和局。（now632台周二凌晨3:45直播） 蝙蝠軍團過去七輪西甲僅得三和四負跌至第十七位，教練柏蘭迪利又因會方違背增兵承諾，憤然於歇冬期間請辭，暫由看守教練禾路領軍。奧沙辛拿同樣群龍無首，他們在上周中西班牙盃十六強首回合主場0:3不敵伊巴後，辭退在任八場各賽事僅得一勝七負的名帥卡柏路斯，並由體育總監華斯積域領軍至季尾。 兩軍近期欠缺穩定入球來源，主隊射手沙治奧李安連續十場有...
2017-01-09
近年大家都努力推動環保、提倡綠色生活，美容界亦然，天然護膚成了新趨勢，不論是歐美還是本地品牌，都紛紛推出有機、無添加美容產品。踏入新年度，愛靚族一於向化學成份與防腐劑說不！ 文︰Angel圖︰蔡建新、...
2017-01-09
31歲的前女子組合Cookies成員楊愛瑾(Miki)，去年4月與拍拖8年的永安太子爺郭永淳修成正果，短短幾個月後造人成功，去年11月宣佈懷孕。上月初，孕媽媽身穿白色鬆身衫拖老公出席活動時，仍對懷孕周...
2017-01-09
冬季霧霾籠罩華北和華中廣泛地區多天之後，污染物隨風南下，日前進入廣東省，廣州氣象部門發出霧霾黃色預警。香港毗鄰廣東，不能倖免，昨天本港多處一片灰蒙蒙，空氣污染指數高企，市民外出呼吸感到不舒服。霧霾襲港，已成危害市民健康的冬季氣候現象，問題成因，錯縱複雜，並非香港能夠獨力解決，但也不是甚麼也不可以做，除了本港要持之以恒減排，香港與廣東省須進一步合作，共同推動華南地區的減排行動，避免華南也成為霧霾發源地之一。 昨天本港六個地區的空氣質素惡化，東涌及屯門監測站於傍晚空氣污染指標更達至十，迫近爆燈水平，而荃灣、元朗亦高達九，銅鑼灣及中環亦達八。環保署承認，香港受背景污染較高氣流影響...
2017-01-09
昨日舉行洋紫荊短途錦標，結果由莫雷拉策騎蔡廄「華恩庭」勝出，騎練合作另贏「龍船」，而莫雷拉則憑「飛星凱旋」中三元，但他在騎師王仍不敵潘頓，後者憑葉廄「軍勇戰略」、摩廄「醉必勝」及「美麗傳承」贏三W，並...
2017-01-09