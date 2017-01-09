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﻿故宮壁前現「坦克車」

2017-01-09 列印
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　　康文署就「故宮全接觸」活動在港鐵香港站展出大型宣傳廣告，繼日前被印上「血掌印」，昨天該廣告前的行人輸送帶扶手上被人貼上十張有紅星標記的坦克車貼紙（圖），隨著運輸帶向前移動。

　　港鐵證實，於昨早約十時半發現該處行人輸送帶扶手上被人貼上坦克車貼紙，隨即派人清理，並加緊巡邏。港鐵表示，明白及尊重市民表達意見，但希望乘客可作配合，共同創造舒適乘車環境。根據《港鐵附例》，任何人不得在港鐵內張貼任何標語或物品，違例者最高可被罰款五千元及監禁三個月。

　　康文署上周耗資一百五十八萬元，在香港站貼出由著名故宮文化工作者趙廣超設計、介紹故宮建築及歷史的大型海報，被形容為「故宮壁」。署方強調大型海報「是展覽不是廣告」，展期至本月二十四日為止。
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