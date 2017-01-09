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﻿勸喻勿打機 逆子飛腳踢母

2017-01-09 列印
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　　網上流傳一條短片，一名男童疑因長輩勸喻其勿再玩手機而心有不甘，連環腳踢同行的一名女士。據報該短片拍攝自澳門，片段一開始男童便說：「喺度話我」。隨即提起腳踢予同行一名女長輩，並清楚聽見「啪」一聲，其間一名婆婆嘗試勸交但不果，被踢的女士解釋：「無鬧你啊，叫你唔好玩手機咋」。惟男童未有理會，繼續施展偷踢版「李三腳」，而被踢女子當時亦有阻擋，有網民見狀感歎：「為人父母甚艱難。」
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