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﻿泰航空巴落客後機尾起火

2017-01-09 列印
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        赤鱲角機場一架泰航客機，昨日落客後泊在停機坪期間，機尾電力裝置疑有機件過熱故障起火，冒出大量白煙（見圖）。消防趕至救熄火警，無人受傷。

        發生火警的泰航客機屬空中巴士A330型號，可載約三百名乘客及機員。機管局發言人表示，冒煙客機為泰國國際航空航班TG629客機，屬空中巴士A330型號，事發時剛由韓國抵港。事件中機場其他航班運作因此未受影響。

        昨午約二時，消防接報指有客機引擎冒煙，調派多輛消防車趕至時，發現機尾有白煙冒出，約十四分鐘救熄火警，無人受傷。消息稱，發生火警泰航客機，落客後駛至四十號泊位，其間有人發現機尾負責提供電力及氣動力的電力裝置疑過熱起火，消防到場時，機尾自動滅火系統差不多救熄火警。消防仍調查起火真正原因。
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