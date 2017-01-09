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﻿瞌睡男諷「批鬥座」文化

2017-01-09 列印
■一名港鐵乘客在關愛座上瞌睡，同時展示「批鬥前，諗諗先」字句。
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　　不少公共交通工具設有關愛座，原意是鼓勵讓座文化，但不時有網民拍攝到壯健人士坐在關愛座並上載互聯網，引發公審事件，致令關愛座被網民戲謔為「批鬥座」。

　　網上討論區LIHKG昨日有網民上載一幅圖片，顯示有一名男乘客坐在關愛座上狀似瞌睡，並展示出「批鬥前，諗諗先」字樣，呼籲大家不要胡亂批鬥別人，要多想他人坐在關愛座有否原因等。不少網民大讚該位男乘客做得好，「好波」、「正皮」，亦有人笑言：「啲字咁細點睇。」
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