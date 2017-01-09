﻿曾俊華訪小學 「薯片叔叔」回信謝學生

辭職近一個月仍未獲中央批准的財政司司長曾俊華，上周二參觀英華小學並收到學生來信，他昨透過網誌回覆指，來信給他很大鼓勵，自己希望港人能有尊嚴、有盼望地生活。他又指，參觀之旅令他想到教育改革應避免介入學校管理太多或複雜的評核。



就讀英華小學五年級的余同學上周二寫信給曾俊華，指能為他介紹學校感到榮幸，祝願他「步步高陞」。曾俊華昨以「曾俊華（薯片叔叔）」署名發表網誌，向余同學回信，指來信給他很大的鼓勵，又指自己和該名學生的家長一樣，都希望「每一個香港人都有尊嚴，有盼望地在香港生活」。



他又談及參觀之旅，讚揚該校在STEM（科學、科技、工程和數學）教育中加入藝術，變成STEAM教育，課程亦鼓勵學生投入和自發，令他想到政府除了調撥資源，應給予學校更多自主空間，避免介入管理太多或複雜評核，讓前線教育工作者有空間讓理想開花結果。