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﻿調查：七成精神病康復者家屬受困擾

2017-01-09 列印
        精神病康復者治療路漫長，照顧者承受不少壓力。一項調查顯示，受訪的精神病康復者家屬中，逾七成出現不同程度的心理困擾，當中四分一更屬於嚴重程度，呼籲政府增撥資源，並強化照顧者朋輩支援服務，從而改善有關情況。

        浸信會愛羣社會服務處去年七月至九月訪問二百九十四名精神病康復者家屬，結果顯示逾七成有不同程度的心理困擾，包括無故感到疲累、緊張及無助，當中兩成半更表示有嚴重心理困擾，較一般人高出近五倍，主要是受到精神病康復者情緒不穩及其怪異行為等引致。

　　有受訪者的兒子十年前患有思覺失調，照顧兒子時不但壓力大，面對親友的冷言冷語感到痛心及無助，再不敢將兒子情況與他人分享。

        服務處主任盤鳳愛表示，政府應增撥資源推出「照顧者朋輩支援服務」，透過小組間家屬們分享照顧經驗等，以減低照顧者的壓力。
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