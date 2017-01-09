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﻿盲亨歎上天對愛女「唔公平」

2017-01-09 列印
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　　人稱「盲亨」的詹昌盛，其十六歲愛女詹詠嵐去年被發現浮屍荃灣碼頭，警方及後以涉嫌誤殺拘捕其二十歲男友。詹詠嵐昨於紅磡世界殯儀館設靈（見圖）。對於女兒紅顏薄命，詹昌盛不禁悲歎「個天對佢（女兒）唔公平」，現只希望警方能盡快破案。

　　昨午五時許，詹昌盛偕同妻兒到世界殯儀館地下「景行堂」，為愛女詹詠嵐設靈打點。現場橫匾寫有「永遠懷念」四字，將會以道教形式舉殯，昨到靈堂有數十名親友，詹準備兩部紙紮電單車及私家車給女兒。

　　詹昌盛憶述愛女先天有頸椎問題，從小已動過數次手術，故他一直十分溺愛女兒，不管她有任何要求也會盡量滿足，不料如今白頭人送黑頭人。他歎道：「（女兒）咁快走咗……個天對佢（女兒）唔公平」。他目前僅希望警方盡快查出真相，將兇徒繩之於法。
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