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﻿西九「自由約」引領音樂實驗

2017-01-09 列印
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　　今年首個西九「自由約」昨日舉行，主題為「新聲音」，盼可引領觀眾進入風格獨特的實驗音樂世界。不少家長趁假日帶同小朋友到場當作親子活動「輕鬆」一番，在「開咪」上熱衷表演孩子們擁有片刻的專屬舞台，盡情大展身手，當中包括唱歌、跳舞、魔術、棟篤笑等表演。「自由約」亦提供文學工作坊市集、戶外寵物教室、劇場表演、滑板及舞蹈等活動，為新一年揭開序幕，亦有市民亦帶同心愛的「小毛孩」到場歡度假日時光。
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