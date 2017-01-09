﻿中醫藥療調理腸易激

本港患腸易激綜合症的病患者為數不少，此症並非青壯年人才會患上，小至學童也可因為先天體質不佳，或學業壓力過大而致病。文：衞兒



據註冊中醫師林志恆指，腸易激綜合症主要表現為腹痛不適，出現腸鳴、消化不良、腸胃脹痛或呈痙攣痛，而疼痛會於排便後暫時得到緩解。在中醫角度上，此症為脾胃虛、肝脾氣機不暢所致，又稱為「腸辟」或「泄瀉病」。



成因主要為受到風邪入侵，例如感染風寒、感冒，或者飲食過量和進食過多濕熱食物等，令肝、脾等消化系統失調引致。因此處理上除緩和症狀外，平日更需要做到防病健體，才可減少病發。



兒童也會罹患



臨牀上任何年齡人士都有可能患上腸易激，但大部份患者集中於十五至四十歲之間病發，當中又以女性較為常見。至於兒童和長者，一般較少出現腸易激，如果沒有長期腹瀉或便秘，可能是體質問題或者飲食習慣不良所致。



患者必須經長時間觀察病史，才可斷症，而小童或長者由於體質較虛弱，用藥治理時也應更溫和。不論任何年齡，如長期有腹瀉、便秘等類似腸易激症狀，均應盡早求醫檢查腸胃功能及結構，先排除患上嚴重病症的風險。



生活上多方面調理



情緒問題也是致病主因之一，因為現代人即使是學童所受壓力也不小，易使免疫力下降，而這亦最易損及消化系統臟腑。如單靠服用方劑藥物，不處理情緒問題，只會事倍功半。



建議平日可多食用淮山、蓮子、茨實等健脾胃中藥材，上述三種材料，適合煲煮湯水，亦可加米煮成稀粥食用，均有助補強腸胃。脾胃虛弱者，可以黨參為主，輔以淮山、白朮，益補脾胃機理。