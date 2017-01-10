﻿酒樓配合食環署跟進 「橡筋」怪米 食客心慌

「怪米」片段昨天在網上瘋傳，一名女食客前天在一連鎖酒樓點了一碟「照燒鰻魚炒飯」，並指吃下口感有異；她又用手指搓米粒，並指有關米粒不似一般米粒，其韌性甚強，可以搓成細條而不斷開，引起「假米」疑團。記者購買同一炒飯，發現確有其事。酒樓回應本報查詢，指白米是內地的五湖珍珠米，網上資料顯示這米種「膠質濃厚、筋道甘甜、口感獨特」。



短片中，女食客稱在旺角一間酒樓點了一碟價值七十八元的「照燒鰻魚炒飯」，她指米粒韌性十足，用手指搓圓撳扁，愈捽愈長，質感似橡筋，與一般米粒一捽即爛不同。



該女食客指，向酒樓經理查詢，對方回答該集團沿用有關白米多年，沒透露品牌。女食客向食環署投訴，署方派員檢走樣本化驗。



本報記者測試同一款炒飯，發現米粒質地異常搓不爛。集團發言人回應查詢，指涉事白米採購自內地，名為五湖珍珠米，有質量及檢疫證書，集團自去年起向供應商採購，從未收到客人投訴。集團正與供應商了解事件，會配合食環署跟進。



供應商網頁：五湖珍珠米膠質厚



內地供應商的網頁介紹，五湖珍珠米產自內地東北平原，米粒晶瑩潔白、粒如珍珠，「米飯膠質濃厚、筋道甘甜、口感獨特」，與港人慣吃、軟硬適中的泰國絲苗米甚為不同。



香港米行商會有限公司名譽會長符之福表示，一般煮熟飯粒，不能搓圓撳扁，可能酒樓炒飯時，慣常將米飯先蒸後炒，令飯粒黏性更大。他認為，不能單憑片段判斷米飯真偽。



一名不願具名的食米供應商指，現時米價低，成本貴在運輸和人力，本港入口查驗嚴謹，冒法律風險引入假米，得不償失。食環署發言人指，前日接獲有關投訴個案，已聯絡投訴人收集資料及食物樣本，正跟進該宗投訴。