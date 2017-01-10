﻿癱瘓征獅山 籌300萬裝機械腳 攀石王有望站起來

「點解個天要咁對我？我喺獅子山頂都不停拍自己雙腳，諗係咪會有奇蹟出嚟？」上月駕着輪椅靠雙手攀上獅子山頂的「攀石王」黎志偉，雙腳沒有奇蹟康復，卻遇上生命奇蹟。他五年前遇車禍致下半身癱瘓，五年後爬上獅子山頂，堅毅的故事感動外國廠商，願為他安裝機械腳，但經費最少三百萬元。網民建議為他眾籌，他惋拒了，希望「用自己力量企番起身」，期望七月「企番起身」。記者 麥凱淇 攝影 林金展



曾是世界排名頭八位的「攀石王」黎志偉，上月底車禍五周年當天，靠雙手拉繩索，一下一下爬上獅子山頂。他邊爬邊回想人生：「諗好多點解，點解要我坐輪椅呢？點解要我振作？最終係咪會有奇蹟喺我身上發生？去到山頂，我都不斷拍吓雙腳，會唔會有奇蹟？好似卡通片咁，突然有番力？」



研購美製機械腳



他笑言：「我喺山頂等咗一段時間，最終乜都無。」原來，奇蹟悄然發生，事後他收到多間外國廠商電郵，指受其故事感動，願為他安裝機械腳。他說，車禍後五年內無間斷發出電郵，尋求外國的機械腳廠商幫忙，一直石沉大海。「唔好話屋企人，我都打消咗呢個念頭。」他稱：「五年時間不斷聯絡廠商，搵當地朋友聯絡，差在未飛去跪喺門口，全試過，無回音，o依家突然殺出嚟，好似重燃一個希望！」



來自英國、美國及德國的廠商都聯絡他，他則想採用美國生產的機械腳，估計成本需要三百萬元。他下月中將飛往美國兩周，參與安裝前期測試以及評估，然後落訂金。這次旅程估計耗費六十萬元，目前籌得二萬多元，他將頻頻出席講座，以及出版新書籌集經費。他又透露，邀得明星一起參加音樂會及拍攝自傳電影：「我想打鐵趁熱，我怕廠商反口！好希望盡快盡快！」



靠一己之力 婉拒眾籌



他不肯定能否籌到經費，有網民為他發起眾籌，他婉拒了，堅持「靠自己力量企番起身」。「筆錢話細唔細，話大唔大，對我嚟講有壓力，要犧牲好多，可能賣車賣嘢。」他續稱：「我諗呢隻機械腳係咪咁必須，為咗企起身行步路，值唔值得付出咁嘅代價？我又唔想接受捐款或眾籌，自己半身癱瘓，但叫做有啲能力嘅，有更多人比我更急切需要，我想靠自己去裝機械腳！」



回憶五年前遭逢厄運，太太臨盆在即，他車禍後脊椎受損，下肢癱軟。「可以喊嘅眼淚一晚喊晒……我未試過咁驚咁迷惘，我十幾年運動員生涯都鋪排得好好，好順利，一個意外同我抹走晒。」他說，這五年來已走出陰霾，成為「流氓社工」，分享自己的勵志故事，幫助其他同路人。「無諗過發生咁多嘢！」他稱，上月攀上獅子山，是希望為香港獅子山精神帶來多一個面貌。



他已定下新目標，希望玩滑翔傘，並再次披上港隊戰衣出征二○二○年殘奧。「無論傷殘、健全，你都要做好你要做嘅嘢，做好你嘅崗位。」他說人生是靠「走」出來：「香港永遠都係充滿希望、機會、奇蹟，只要你唔放棄目標，去跑去闖，條路無論成功失敗，都會過得好精采好有意義。」