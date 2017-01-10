﻿心中希望 「企起身抱住個仔」

黎志偉希望「企番起身抱住個仔轉圈」，太太和兒子一直默默支持。他坦言，與四歲的兒子到公園玩，只能坐在一旁，自覺「做爹哋唔係咁樣」，看到兒子「同識行識走嘅人玩，笑容係唔同㗎」。



「爹哋都鍾意抱住個仔轉一兩個圈，我好想做呢樣嘢，同埋我覺得我欠我個仔，由佢出世，我就坐輪椅，到家陪佢去公園玩，好多嘢都陪唔到佢，只可以遠距離望佢。」他反覆地說，希望盡快安裝機械腳：「家佢四歲幾，再大啲可能唔玩㗎啦！」



五年前遇上車禍，太太對他不離不棄，他自覺愧對家人和太太，回想太太正坐月期間，照顧兒子，又照顧他，更為家庭開支勞心。對於他要展開「機械腳之旅」，他笑言太太沒表示同意或不同意，一直默默支持，「佢對我太了解，知道我決定咗做嘅嘢就會堅持」。