﻿訛稱賣EXO演唱會票 網上騙子借韓星呃少女

萬千本港少女為韓星癲狂，其演唱會往往一票難求。上月一名十八歲少女為見偶像EXO一面，不惜在網上光顧「黃牛黨」，以二千三百元購買一張原價約一千七百元的「握手位」門票，惟存款入指定戶口後，賣家卻人間蒸發。她懷疑受騙報警。



事發去年十二月，南韓人氣男子組合EXO正舉辦第三次巡迴演唱會《EXO PLANET#3-The EXO'rDIUM》，其中香港站將於下月十一及十二日在亞洲國際博覽館舉行，票價由四百八十元至一千六百八十元不等。惟門票於去年十月開售未幾，已火速售罄。



早前，一名十八歲姓薛少女為見偶像一面，在社交網站光顧「黃牛黨」，多花六百二十元購買一張原價一千六百八十元的「握手位」門票。詎料將款項存入騙徒提供指定銀行戶口後，對方卻未有交貨及失去聯絡。少女懷疑受騙，今年元旦日到長沙灣分區警署報案。警方調查後，發覺案件在將軍澳區發生，列以欺騙手段取得財產，由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進，暫無人被捕。



收取存款後消失



據警方數字，去年頭九個月共有逾九百宗網上拍賣或購物騙案，總損失金額高達約一千二百七十萬元。去年九月，韓團SEVENTEEN首次來港演出，至少八十名粉絲透過一個fan club訂票，最後被騙約九萬六千元。而同年三月，至少六十名粉絲在社交網站上購買韓團BIGBANG的演唱會門票，結果被騙約三十萬元。



警方呼籲市民，在網上購買演唱會門票時要提高警覺，在嘗試核實售票者身份前，不應輕易存錢，並盡量選擇可靠的交易平台，最理想是當面交收。如市民在過程中發現有可疑，應立刻中止交易。