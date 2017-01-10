﻿八女一男陪審團選出 曾蔭權涉貪案 林鄭列證人

前行政長官曾蔭權涉貪案，主審法官陳慶偉昨在高院選出八女一男陪審團，又指示陪審員不須完全忽略本案被告身份，重申陪審員必須只可根據庭上證供，作出公平公正的裁決，切勿理會與本案有關的報道，影響判斷。另外，庭上讀出控方證人名單，不少皆為知名政界人士，包括政務司司長林鄭月娥、前政務司司長唐英年、前商務及經濟發展局局長劉吳惠蘭等。



現年七十二歲的曾蔭權，昨晨八時十分與妻子曾鮑笑薇抵達法院。陳官昨在遴選陪審員前，向出席的三十九名候選陪審員講解，本案被告為前行政長官，陪審員過往或已曾透過報章、雜誌等渠道知悉控罪內容，但強調陪審員不需要完全忽略本案被告人的身份，否則所有知名人士都毋須面對審訊，並提醒陪審員只須專注在庭內所提及的證供證據，不應被其他訊息影響。



本案將以英文審訊，預計聆訊需時二十六天，於下月十五日審結。陳官提醒陪審員，如與被告、其家人、本案證人、律師甚至法官是有個人認識聯繫，須告知法庭，證人名單包括林鄭月娥、唐英年、劉吳惠蘭、獲曾蔭權推薦受勳的設計師何周禮等（見表）。



陳官指，若陪審員或其家人於一系列機構工作，亦應告知法庭，包括何周禮的兩間公司、廣播事務管理局、雄濤廣播、特首辦、通訊事務管理局、香港數碼廣播有限公司、廉政公署、電訊管理局、授勳及非官守太平紳士遴選委員會等。



曾蔭權被控行政長官接受利益，即於一○年一月至一二年六月，接受深圳東海花園豪宅物業的裝修工程，使他在職務上，即考慮和決定雄濤廣播有限公司申請數碼廣播牌照，以及李國章出任其董事兼主席申請時受到影響。另被控兩項公職人員行為失當罪名，即未有向行會申報租住東海花園單位，以及建議何周禮授勳等。