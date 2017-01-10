﻿少女求包養 原是一場戲

網上昨日瘋傳一張圖片，一名妙齡少女在港鐵荃灣站外，手持「求包養，日薪面議」的紙牌，事件引起一眾網民嘖嘖稱奇，有人感歎「世風日下」，但有網民成功拆解事件，原來是一場戲，並在留言時，附有另一張圖片，顯示當時有拍攝人員在旁工作。社交網站facebook一個群組「離地公社」的專頁，昨上載有關圖片，圖片之後一傳十， 十傳百，引來大批網民分享及留言，其中網民Leeman Yau斥︰「有手有腳要人養！」，但另一網民Kwong Yuen Lam認為︰「應該是拍野（嘢）」，之後不少途經的網民，紛紛上載分享多張圖片，顯示有拍攝人員伴隨該女子，才知悉只是「一場戲」。