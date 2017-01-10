 Advertisement
  • 2017年1月10日 星期二
  • 19º
  • 81%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 港聞

﻿支聯會香港站示威 港鐵發警告

2017-01-10 列印
Previous Next

　　港鐵香港站內的「故宮壁」連日成為事件爭議地，支聯會昨午發起「八九民運全接觸」活動，悼念六四事件中的死難者，港鐵派出十多名職員拉成人鏈維持秩序，並向請願人廣播，提醒「不可在港鐵範圍內展示標語及集會」。港鐵發言人表示，已向其中一人發出「擬警告通知書」，會將事件交由法律部門跟進。

　　昨午一時許，支聯會一行人到達港鐵香港站內的「故宮壁」內請願，並舉起以簡體字寫上的「媽媽我餓了，但我吃不下！」的橫額，大叫「平反八九民運」、「釋放劉曉波」等口號。港鐵接報後，派出十多名職員維持秩序，將示威者與乘客分隔，並廣播提醒示威者「不可在港鐵範圍內展示標語及集會」。

  另外，立法會議員毛孟靜昨以香港本土名義，向廉署舉報政務司司長林鄭月娥香港故宮文化博物館計劃事件中，涉嫌公職人員行為失當。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd