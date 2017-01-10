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﻿鎅褲黨北區出沒 西褲銀包皆「開花」

2017-01-10 列印
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　　「鎅褲黨」又再出沒，近日有人在網上一個新界北區專頁發放兩張照片，顯示一名男子的後褲袋和袋內銀包一併被割破，但未透露有否損失，提醒大眾小心「鎅褲黨」在北區出沒。警方表示最近北區並未接獲鎅褲扒竊案，正了解照片來歷。

　　facebook「North District 北區」專頁，早前有網民貼出兩張來自另一個專頁照片，相中男子的西褲右後袋和褲袋裏一個皮銀包被割開，鈔票財物部份外露。貼出照片網民留言稱：「捱（挨）年近晚真的要小心一點，小心比（俾）人介（鎅）褲」。

　　照片引起網民熱議，擔憂「鎅褲黨」又出沒犯案。警察公共關係科回覆查詢時稱，上載照片者無透露事件始末，亦無時間地點，最近北區亦未接獲割褲扒竊案，正了解照片來歷。
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