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﻿美股中段跌53點

2017-01-10 列印
　　美國股市本周首個交易日走軟，杜指中段報一九九一○點，跌五十三點；納指則報五五三四點，升十三點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十三點一二港元，跌零點五八港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點二港元，升零點二港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千一百八十四點一美元，升十點七美元；紐約期油則報每桶五十二點三六美元，跌一點六三美元。
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