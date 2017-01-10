 Advertisement
  • 2017年1月10日 星期二
  • 19º
  • 81%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 港聞

﻿羅冠聰被扯衫潑液展傷痕

2017-01-10 列印
Previous Next

　　香港眾志立法會議員羅冠聰日前赴台出席論壇，未料返港時在機場遇上暴力示威，遭潑液體及扯爛衣服。羅冠聰昨公開展示傷勢，直斥對方行徑有如「義和團」，認為警方應認真調查。多間傳媒組織亦對事件中有記者被襲表示譴責及關注，促請當局正視事件。

　　羅冠聰昨講述遇襲經過，表示剛步出接機大堂後，便被大批人包圍，除對他拳打腳踢外，更被扯破衣服，其間有人向他淋潑液體。他又展示傷勢，指胸口及四肢各處均有抓痕及瘀傷（見圖）。

　　事發時，同時有多名在場記者遇襲，now新聞台一名記者手指被刮傷流血。now新聞台、香港記者協會、香港新聞人員協會亦先後發表聲明譴責暴力行為，並促請當局正視事件，保障記者採訪安全。

　　警方前日在事件中拘捕兩名兩名男子，其中一名七十一歲男子獲准保釋候查，另一名五十三歲男子則因事主不作追究，已無條件釋放。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd