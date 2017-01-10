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﻿第三代人造草驗出含致癌物

2017-01-10 列印
　　有政黨上月在跑馬地及黃竹坑的康文署第三代人造草場，採集用作填充物料的膠粒，委託生產力促進局進行化驗，結果發現，根據歐盟的消費品及玩具顏料安全標準，當中十三種膠粒的多環芳香烴(PAHs)含量超標。

　　港大理學院講師麥嘉慧指出，部份PAHs物質已證實可能對人類或動物有害，有致癌風險。負責調查的公民黨要求康文署，暫緩將真草更換為第三代人造草場的工程，並展開全面檢測。
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