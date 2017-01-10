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﻿局長：中史獨立成科無其他目的

2017-01-10 列印
　　立法會教育事務委員會昨討論初中中國歷史獨立成科，有非建制派議員認為，政府或會藉此重推國民教育，教育局局長吳克儉回應，課程修訂是經課程發展議會專業討論，目的為提高學生對中史科的興趣，不存在其他目的。

  課程發展議會的專責委員會將進一步探討，並會在今年四至五月，就具體細節和推行情況，展開第二輪諮詢。
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