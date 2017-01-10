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﻿港鐵美孚站增核准機 可免費進出

2017-01-10 列印
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　　目前部份港鐵站因付費區阻隔，導致出口不相連，若乘客行錯路，隨時要行回地面「兜大圈」。港鐵首次引入「付費通道使用核准機」，下周三起在美孚站內試行，乘客只要入閘時用八達通在機上拍卡，即可在二十分鐘內免費進出美孚站。不少網民希望，將「核准機」擴展至其他港鐵站。

　　兩台「付費通道使用核准機」將於本月十八日起，在美孚站內試行。港鐵發言人表示，考慮到美孚站G出口沒有免費通道和其他出口相連，為方便居民，決定新增「核准機」，使用次數不設限制，但二十分鐘時限會在入閘一刻開始計算，若超時出閘，仍會按規例罰錢。

　　當區區議員張永森表示，區內購物、食肆及買餸等日常所需，全部集中在美孚新邨一帶，車站G出口以北的居民，平日需多花一倍時間繞路走到美孚新邨，一些老人、婦孺及輪椅人士甚至要用更多時間。他相信增設「核准機」後，可讓行程減半。
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