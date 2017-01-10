﻿港鐵美孚站增核准機 可免費進出

北區居民引頸以待的天水圍醫院昨天啟用，但因人手不足，服務「殘缺不全」，初期不會有急症室，直至三月中才會投入服務，每天只運作八小時，何時才能夠提供全天候的急症室服務，連院方高層也交不出時間表。這種狀況，以時下潮語形容，真是令人「個心離一離」，試問有醫院而不能救急扶危，市民遇上意外或突然發病，得不到急救，性命怎保！ 其實，公立醫院人手不足問題，是一個解決不了的惡性循環。多年以來，私營醫院不斷向公立醫院挖角，在銀彈政策下，公立醫院醫護放下沉重的工作負擔，跳槽尋求較佳的工作環境，獲取更好的回報，乃人之常情，結果公立醫院每年培訓了一批醫護新人，他們累積幾年工作經驗後，就會被吸引往私營...

2017-01-10