 Advertisement
  • 2017年1月10日 星期二
  • 19º
  • 81%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 港聞

﻿最後機會 67折換購 Michael Chugani 全新暢銷書《又中又英5》

2017-01-10 列印
Previous Next

        無論時事定語文，不進則退是常識吧！今時今日，緊貼熱門時事，提升英語讀寫聽能力至係王道！小編推介人氣專欄作家Michael Chugani (褚簡寧)全新暢銷書《又中又英5》及《讀社論學英文》第七卷及第八卷，透過時事及熱門話題，助你掌握時勢，活學英語，仲有真人朗讀純正英語，邊聽邊學更有成效！

        《又中又英5》重點教授地道英語詞彙，透過評論高官名人英語從中學好英文，精警又實用，仲有Michael Chugani 用純正英語親自朗讀文章，助你提升聆聽能力，擺脫港式口音。即日起至二○一七年一月十五日，大家可憑印花到星島中心及指定7-Eleven便利店以低至六七折換購，數量有限，換完即止！立即用「頭條Jetso」App攞電子印花及睇換購詳情啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd