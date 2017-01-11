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﻿迪士尼二萬門票賞學生 海洋公園40元任玩

2017-01-11 列印
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　　踏入新一年不久，迪士尼樂園和海洋公園即向港人勁送優惠。迪士尼為向社會散播正能量，向參與社區服務而表現卓越的中學生，送贈免費門票；而海洋公園為慶祝四十周年，設港人專屬特惠門票，每張僅收四十元，總數二萬八千張，勢將掀起搶購熱潮。
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