﻿鐵甲奇俠區率先開幕 兩大樂園4.8萬門票益港人

本港兩大主題公園昨天齊齊向港人送上驚喜。海洋公園為慶祝四十周年，推出一連串橫跨整年的活動，率先推出港人專屬特惠門票，四十元一張，先買先得，總數二萬八千張。迪士尼樂園為鼓勵中學生參與社區義務工作，表現卓越者，可獲免費入場券，總數二萬張，目的向社會散播正能量。另外，迪士尼首個漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」昨晚開幕，海洋公園亦在明年新增水上樂園等設施吸客。



海洋公園以「集體造回憶」為四十周年慶典主題，頭炮推出港人專屬的限時特惠門票，由一月十一日（今日下午四時後）至二十二日，港人可在海洋公園官方網站訂購一月十六至二十二日的優惠門票，每張四十元，成人節省三百九十八元，小童則慳一百七十九元，每日名額四千個，每人限買四張。市民購票時需登記身份證，當天親自到公園取票入場。



水上樂園明年重現



迪士尼則於二月在全港五百二十間中學推出「伴你高飛」獎勵計劃，鼓勵中學生積極參與社區服務，關愛有需要人士，捐贈二萬張門票予義工服務卓越的學生，活動同時慶祝香港特區政府成立二十周年。



除了平價、免費門票，兩個主題公園亦推出新景點。海洋公園將推出七十年代香港經典地道小食，以及一系列別注版食品及精品等。新景點方面，新水上樂園預料在一八年落成，而兩間十層高新酒店預計於二○二○年竣工，共提供四百六十間客房。海洋公園主席孔令成表示，公園為港人締造難忘回憶，亦發展成世界級主題公園，希望公園繼續領先業界。



重推經典地道小食



迪士尼樂園首個漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」昨晚開幕，今天接待遊人。明日世界內的「史達科技展」將展出各項史達工業的創新科技，市民可以透過模擬效果，一嘗穿上「鐵甲奇俠」裝甲的滋味。又可以登上首個以香港作為故事背景的「鐵甲號」飛行車，透過模擬飛行技術、數碼環迴音響效果等遨遊本港。迪士尼樂園及度假區主席包正博表示，很高興將漫威電影中高科技和動感世界帶到香港迪士尼樂園，希望為市民帶來更多漫威主題的體驗。