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﻿12月訪港旅客回升

2017-01-11 列印
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　　商務及經濟發展局局長蘇錦樑（見圖）昨出席海洋公園四十周年慶祝活動，透露本港去年十二月整體訪港旅客數字出現反彈，較去年同期有百分之五點四增長，認為這個月走勢不錯。旅遊業議會總幹事董耀中亦看好農曆新年期間訪港旅客的數字。

　　蘇錦樑表示，去年十二月百分之五點四旅客增長中，內地旅客增長百分之六點一，非內地旅客增長大約為百分之三點六。他回顧去年第四季訪港旅客，較去年同季微升約百分之零點四。

　　蘇錦樑表示，自從一五年第三季連續五季整體旅客數字錄得跌幅後，一六年第四季出現輕微回升，希望趨勢持續。政府將在文化、美食旅遊等方面作多元化發展，豐富香港景點。

　　董耀中對旅遊業前景感樂觀，香港作為國際城市，應注入不同特色，在即將來臨的農曆新年，不論花巡遊、煙花匯演都能吸引外國遊客到訪，預料今年訪港旅客數字會較去年增加百分之三至四。
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