﻿建故宮館沒有私心私利 林鄭︰不應把文化項目政治化

備受爭議的香港故宮文化博物館項目，昨天展開為期六周諮詢。身兼西九董事局主席的政務司司長林鄭月娥強調籌建項目，沒有私心私利，不應把文化項目政治化，矮化故宮藏品及其重要性，又指自宣佈重新考慮參選特首後，人身攻擊便衝着她而來，故宮項目提供更多攻擊她的「子彈」。她承認，聘任建築師嚴迅奇作前期工程是其決定，但沒有偷步。



林鄭月娥準備長達十六頁共三十二條問題及答案，包括選址、委聘設計顧問、工程造價、保密安排等。她承認，她是第一個就項目接觸嚴迅奇的人士，在去年五月在保密情況下邀請對方參與項目的前期顧問研究，涉四百五十萬元。



500萬以內 不需董事局通過



她解釋，有關費用屬五百萬元以內項目，不需董事局通過，又指這並非偷步，因提出項目之前，須經前期研究及可行性評估。她指，最終決定聘任嚴迅奇為故宮文化博物館的設計師，是董事局在去年十一月二十八日在特別會議上通過。



外界爭議不斷，她指「可以抹黑我侮辱我，但請不要矮化故宮」，稱願意接受批評，但不應將文化項目政治化，矮化故宮文化及藏品的價值及重要性，亦不可剝奪市民欣賞故宮文物的機會。她指，社會充斥不信任，但在該項目「真係無私心無私利，真係希望為香港建設一個引以為傲的博物館」。



「畀多咗子彈攻擊我」



她指，自己成為某些人的攻擊目標，非始於宣佈故宮博物館項目，而是她表示考慮參選特首，「嗰日開始，呢啲人身攻擊衝着我來」，指故宮項目只是「畀多咗子彈想攻擊我嘅人」。



多名泛民政黨成員在諮詢活動場地外請願，情況混亂，警方一度展示黃旗警告。香港建築師事務所商會批評，西九管理局委任嚴迅奇的做法不公，要求重新招標。另外，特首梁振英昨早出席行政會議前表示，在諮詢後不能議而不決，要向前行，令香港人多一個文化活動好去處。