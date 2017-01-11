﻿控方指典型利益衝突 曾蔭權妻疑收李國寶35萬

前行政長官曾蔭權涉貪案，控方昨在高院正式展開為期兩天的開案陳詞，代表控方的英國御用大律師David Perry形容事件是「典型的利益衝突」，指曾氏夫婦向雄濤廣播批出數碼牌照當日傍晚，與其股東黃楚標及李國寶一同離境返內地，並且曾鮑笑薇一○年七月亦收了由李國寶提供的三十五萬元現金。



控方御用大律師Perry陳詞指，曾蔭權於一○年至一二年間，為了私人利益，即於一二年六月退休後可住入深圳東海花園三層豪華大屋內，而發放廣播牌照予深圳大屋的業主，即雄濤廣播有限公司主要股東黃楚標，並向陪審團展示大宅的多張彩色設計草圖，指大宅為六千七百多呎，含圖書館、休息室、空中花園、影視室，酒吧，書法房及健身房等，並補充指曾蔭權夫婦從沒有為租住的深圳東海花園支付任何設計裝修費用。



蓄意隱瞞與黃楚標關係



Perry認為曾蔭權蓄意隱瞞，及未有在行會會議披露他本人與黃楚標的真正關係，藉此收取免費裝修單位利益，以提供數碼電台的牌照，曾蔭權刻意向行會隱瞞與黃楚標之間的關係，亦沒有申報他打算將來遷入雄濤（現稱香港數碼電台）大股東黃楚標持有的東海花園。



陳詞中亦表示，在向雄濤廣播批出數碼牌照當日傍晚，曾氏夫婦與雄濤股東黃楚標及李國寶一同離境返內地，根據出入境記錄顯示，曾氏夫婦更與李國寶一起返港，控方認為此絕非巧合。此外，一○年七月十六日曾太到東亞銀行中環總行接收了由李國寶提供的三十五萬元現金，惟曾亦沒有向公眾交代他妻子接受了李國寶的三十五萬元現金，亦沒有提及他夫婦二人與黃楚標及李國寶一起北上。



批曾「濫權滿足私利」



控方又指，曾蔭權的行為是「典型的利益衝突」，認為曾為了能入住舒適大宅，便暗地與商家達成協議，批評身為行政長官的曾蔭權，「最首要的忠誠必須是給予香港人，而非他濫用自己權力滿足私利。」