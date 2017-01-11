﻿煲呔主動接受電台訪問 大狀質疑進一步隱瞞

David Perry指，租住事件被揭發後，曾蔭權沒有發出新聞稿，亦沒有召開記者會公開交代或解釋事件，而是選擇「Phone-in」到電台節目解釋自己的版本，其間亦未披露曾於二○一○年支付八十萬元人民幣給商人黃楚標名下的東海聯合控股有限公司等。
Perry質疑，曾蔭權在政府工作逾三十年之久，對於「申報利益衡突」的規則應瞭如指掌，但曾蔭權竟然在電台訪問時，公開表示「我沒有意會到這存在任何利益衝突」，故認為他是進一步隱瞞事實真相及企圖嘗試控制資料。
踏入新一年不久，迪士尼樂園和海洋公園即向港人勁送優惠。迪士尼為向社會散播正能量，向參與社區服務而表現卓越的中學生，送贈免費門票；而海洋公園為慶祝四十周年，設港人專屬特惠門票，每張僅收四十元，總數二萬八...
2017-01-11
上世紀四十年代，中國飽受日軍八年欺凌，方能抗戰成功，重尋和平。內地網絡近日流傳，教育部由今年春季修訂抗戰概念，將由一九三七年「七七事變」開始計算，推前至三一年「九一八事變」，抗戰時間變成歷時十四年。教...
2017-01-11
來自美國喬治亞州亞特蘭大市的攀山好手奧斯汀，早前挑戰徒手攀爬北卡羅來納州皮斯加林國家森林內，一幅高三百五十呎的峭壁，他不但未有規劃路線，更沒有使用任何裝備，甚至是一絲不掛挑戰險峰，全身唯一身外物是頭上...
2017-01-11
據星島地產網報道，屋苑二手盤源下跌，但仍有部份買家以高價入市，世紀21奇豐分行經理譚培坤表示，沙田濱景花園（見圖）4座低層A室，面積644方呎，屬3房連套房間隔，望城門河景，獲用家以790萬元承接，呎...
2017-01-11
銳意發展「新零售」的內地電商巨頭阿里巴巴，近期頻頻投資實體零售企業以推動向新零售轉型。阿里巴巴昨日公佈，擬聯手銀泰商業（1833）創始人沈國軍，斥資198億元將銀泰商業私有化，每股收購價10元，較該股去年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03元，溢價約42.25%。受消息刺激，銀泰商業昨日股價大升35.7%，收報9.54元。 對於有關私有化建議，阿里巴巴首席執行官張勇表示，中國零售行業的總規模已達到4.5萬億美元，並正以每年10.7%的速度增長。阿里正與線下零售商共同重構傳統業態，創新用戶消費體驗。 挾大數據重構零售業 阿里巴巴方面又指，建議交易反映阿里巴...
2017-01-11
C朗拿度周一大熱當選世界足球先生，美斯為首的巴塞隆拿眾將臨時爽約，令國際足協頒獎禮變成批鬥大會。C朗這名大贏家暗諷宿敵欠風度，「銀河艦隊」名宿卡路士也指責他們不識抬舉，連阿根廷球王馬勒當拿亦直斥處理失當。 一如所料，C朗以約三成五得票，壓倒美斯及基沙文第四次榮膺世界足球先生。此子領獎時將矛頭直指頒獎禮前約四小時宣布缺席的巴塞眾將：「我固然希望巴塞的球員在席，特別是美斯，但我會體諒他們的理由。」 缺席頒獎禮遭圍插 巴塞有四將入選最佳十一人陣容，隊長恩尼斯達拍片解釋爽約原因：「我們對獲獎感榮幸，不過周三有一場非常重要的西班牙盃賽事要準備。」不過，該隊連年年初皆一周雙賽，...
2017-01-11
踏入2017年，新手機一部接一部上場。跟SWAROVSKI合作無間的法國品牌Sugar，就先拔頭籌推出F7 Mini及F7 Aarif Lee Limited Edition新機，其鏡頭被二十顆SWA...
2017-01-11
早前，高妹人妻梁詠琪(GiGi)完成20周年巡迴紀念騷，終於有時間帶西班牙籍滿分丈夫兼「極品奶爸」Sergio，和超萌囡囡Sofia(祈淑菲)出走大馬和新加坡過元旦。日前下午，奶爸一身西裝骨骨和前世情...
2017-01-11
去年旅遊業陷入低潮，迪士尼樂園和海洋公園業績均見紅。新一年新開始，兩個主題公園齊齊出招，推出新景點吸客之餘，不約而同向港人大派優惠門票，展現出港人靈活變通、拼搏不屈的精神。 去年訪港旅客下跌，連累迪士尼樂園入場人數按年跌近一成，業績轉盈為虧，去年蝕近一億五千萬元。海洋公園也「同病相憐」，去年入場人次按年下挫超過一成八，虧損高達二億四千多萬元，是○三年「沙士」以來的首次虧損，相當慘情。生意處於低潮，與其望天打卦，倒不如動腦筋，設法扭轉形勢。 迪士尼新主題館《鐵甲奇俠》昨晚開幕，為樂園注入新亮點。樂園正與政府提出重建大計，只要立法會以大局為重，早日通過撥款，可確保迪士尼中長期持...
2017-01-11
第二場四班一○○○米。此場是全晚最多降班馬的一組，「美麗之友」、「海之濤」、「威先生」及「要風得鋒」都是季內初跑四班賽，可是隔晚大熱門卻是季內在四班及新馬條件賽五戰只一捷的「志友運」，令幾匹三降四之馬...
2017-01-11