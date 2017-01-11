﻿煲呔主動接受電台訪問 大狀質疑進一步隱瞞

曾蔭權租住深圳黃楚標名下公司擁有的東海花園事件，於二○一二年二月二十日被傳媒揭發，資深大律師David Perry在開案陳詞中指出，曾蔭權於同月主動致電電台的清談節目解畫，但曾身為資深的公務員，熟悉演說，擅長說服他人，其的舉動是進一步隱瞞事實真相。



David Perry指，租住事件被揭發後，曾蔭權沒有發出新聞稿，亦沒有召開記者會公開交代或解釋事件，而是選擇「Phone-in」到電台節目解釋自己的版本，其間亦未披露曾於二○一○年支付八十萬元人民幣給商人黃楚標名下的東海聯合控股有限公司等。



Perry質疑，曾蔭權在政府工作逾三十年之久，對於「申報利益衡突」的規則應瞭如指掌，但曾蔭權竟然在電台訪問時，公開表示「我沒有意會到這存在任何利益衝突」，故認為他是進一步隱瞞事實真相及企圖嘗試控制資料。