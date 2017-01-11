﻿宣誓讀錯「Almighty」 女陪審員被撤換

前行政長官曾蔭權涉貪案於星期一選出九人陪審團，昨日逐一進行相關宣誓，惟有一名有宗教信仰的女陪審員，因未能以英文讀出全能神（Almighty God），結果被主審法官陳慶偉（見圖）質疑其英文水平，而獲豁免不用擔任陪審員，法庭遂抽出另一位女陪審員補上，最後維持八女一男的九人陪審團。



昨日九名陪審員逐一以英語進行宣誓，在第四名女陪審員宗教式宣誓時，她向在場書記詢問該怎樣讀出Almighty的英文，惟書記沒有回應，故自行拼音，而陳官向她表明：「我不是想令妳尷尬及批評你，由於你不懂讀出Almighty ，所以我要運用酌情權，將妳解除陪審員職務！」其餘八名陪審員順利宣誓，法庭隨即抽出新陪審員，曾蔭權對再抽出的新女陪審員表示「無」反對，於是八女一男的九人陪審團順利通過。