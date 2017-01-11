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﻿美股中段升57點

2017-01-11 列印
　　美股昨晚早段先軟後回升，杜指初段曾跌逾五十一點，一萬九千九百點水位爭持，納指一度升逾十三點，再創新高報五五四五點。

　　杜瓊斯工業平均指數曾見一九九四四點七，升五十七點三二；納斯達克指數中段曾見五五五六點二七，升二十四點四六。滙控美國預託證價格曾見六十三點四港元，較香港收市價升零點零五港元；中移動美國預託證價格曾見八十四點六五港元，較香港收市價升零點五五港元。
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