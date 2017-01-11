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﻿選舉會倡考慮規管棄選言論

2017-01-11 列印
　　選舉管理委員會就去年立法會選舉發表報告，指候選人宣佈「棄選」引起不必要的猜度，甚至引起選舉公正性受影響的觀感，建議考慮需否禁止發佈相關言論，避免影響選舉。民主黨涂謹申認為，競選期間任何說話都屬選舉工程，甚至可能是候選人以退為進的策略，禁止「棄選」言論，將令候選人的言論和行動自由受管制，形容有關建議不合邏輯和古怪。

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