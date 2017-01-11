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﻿觀瀾湖主席獲委任為中大校董

2017-01-11 列印
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　　觀瀾湖集團主席兼行政總裁朱鼎健（見圖）近日獲委任為中文大學校董，朱鼎健對於獲委任感到榮幸和驕傲，指中大一直為本港孕育不少社會棟樑和專才，他會竭盡所能，協助中大再攀高峰。朱鼎健昨就獲委任為中大校董會成員發表聲明，對於獲得委任感到榮幸和驕傲，他表示會竭盡所能與中大一同努力，培育學生具備廿一世紀人才所需要的知識、能力和質素，並協助中大繼續向前邁步，再攀高峰。朱鼎健過去一直關心本港青年發展，認為他們潛力無限，尤其在創意方面，故前年已在深圳觀瀾湖打造一個文創區，為港、澳、台及內地四地的文創青年能夠落戶專心進行創作。他十年前接掌集團後，在深圳觀瀾湖及海口觀瀾湖均有投資拓展教育事業，希望能夠借助觀瀾湖在開拓教育事業的經驗，為中大盡點綿力。
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