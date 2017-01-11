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﻿兩男涉襲羅冠聰被拘

2017-01-11 列印
■其中一疑犯被帶署調查。
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　　香港眾志立法會議員羅冠聰在機場遇襲一案，警方昨日分別在旺角及屯門拘捕兩名男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及非法集結，警方續指，不排除日後有更多人被捕。

　　事發本月八日晚，羅冠聰由台灣返抵香港機場時，遭多名在場示威者襲擊。警方當晚拘捕兩名涉嫌襲擊在場記者，分別姓高（五十三歲）及姓唐（七十一歲）的男子，惟其中一人未幾獲無條件釋放，另一人則保釋候查。至昨日上午，調查探員翻查閉路電視，掩至旺角及屯門，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及非法集結，將高、唐二人再次拘捕，疑與襲擊羅有關。羅冠聰昨出席電台節目時，促請警方徹查事件，又自言對日後的人身安全感到擔憂。
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