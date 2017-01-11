﻿活化將軍澳堆填區接13申請

C朗拿度周一大熱當選世界足球先生，美斯為首的巴塞隆拿眾將臨時爽約，令國際足協頒獎禮變成批鬥大會。C朗這名大贏家暗諷宿敵欠風度，「銀河艦隊」名宿卡路士也指責他們不識抬舉，連阿根廷球王馬勒當拿亦直斥處理失當。 一如所料，C朗以約三成五得票，壓倒美斯及基沙文第四次榮膺世界足球先生。此子領獎時將矛頭直指頒獎禮前約四小時宣布缺席的巴塞眾將：「我固然希望巴塞的球員在席，特別是美斯，但我會體諒他們的理由。」 缺席頒獎禮遭圍插 巴塞有四將入選最佳十一人陣容，隊長恩尼斯達拍片解釋爽約原因：「我們對獲獎感榮幸，不過周三有一場非常重要的西班牙盃賽事要準備。」不過，該隊連年年初皆一周雙賽，...

2017-01-11