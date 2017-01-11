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﻿活化將軍澳堆填區接13申請

2017-01-11 列印
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　　政府計劃活化已修復的將軍澳第一期堆填區（見圖），共接獲十三份申請，當中不乏具創意的建議，包括建議用作航空教育園、導盲犬訓練學校、綠色綜合社區服務中心等。區議員方國珊關注會否對民居產生滋擾，期望當局先諮詢區內人士意見，才落實項目。

　　活化項目涉及將軍澳第一期堆填區內，兩幅合共約二點三公頃的平地。環保署向西貢區議會提交文件，指就活化計劃接獲十三份申請，建議包括提供無人機飛行練習及訓練的航空教育園、提供單車租用和水耕場的綠色綜合社區服務中心，以及棒球、足球、高爾夫球和羽毛球等體育設施，署方已成立督導委員會評審申請及監督項目。

　　區議員方國珊表示，涉事地段鄰近日出康城和清水灣半島，希望日後所建設施可補社區不足，回饋居民，她亦關注設施會否造成光污染和噪音問題，期望當局本周四和區議會討論後，可再諮詢居民意見，才落實項目。
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